Patricia Paquin était bien entourée pour le lancement de son premier livre

Patricia Paquin a vécu une soirée mémorable hier: elle a lancé un premier livre biographique intitulé Copeaux de coco. Pour l'occasion, elle était entourée de plusieurs de ses proches.

Caroline Néron, Philippe Laprise, Jean Airoldi, Isabelle Racicot, Sébastien Benoit, Jessica Barker, Clodine Desrochers, Alain Dumas et Louise Deschâtelets font notamment partie des personnes qui étaient présentes pour féliciter Patricia lors du lancement de son livre.

Son conjoint Louis-François Marcotte et ses trois enfants (Benjamin, Gabriel et Florence) étaient aussi à l’événement.