Patricia Paquin était bien entourée pour le lancement de son premier livre

Patricia Paquin a vécu une soirée mémorable hier: elle a lancé un premier livre biographique intitulé Copeaux de coco. Pour l'occasion, elle était entourée de plusieurs de ses proches.
Caroline Néron, Philippe Laprise, Jean Airoldi, Isabelle Racicot, Sébastien Benoit, Jessica Barker, Clodine Desrochers, Alain Dumas et Louise Deschâtelets font notamment partie des personnes qui étaient présentes pour féliciter Patricia lors du lancement de son livre.
Son conjoint Louis-François Marcotte et ses trois enfants (Benjamin, Gabriel et Florence) étaient aussi à l’événement.
Voyez quelques photos du lancement du livre de Patricia Paquin:
Elle a expliqué au collaborateur de Noovo Info, Alex Perron, que cette idée d'écrire un livre est partie de l'époque où elle écrivait des éditos dans le magazine Moi & Cie.
Le livre de Stéphane Rousseau, Famille royale, a aussi beaucoup inspiré l'animatrice à se lancer dans l'écriture de son livre. «Je lui ai dit lorsque je l'ai croisé sur Stat avec Benjamin. Je lui ai dit: “Là, c'est ta faute. Je suis en train d'écrire un livre.”», a-t-elle mentionné.
Pour Patricia, ce livre est également un travail de mémoire pour conserver les souvenirs de sa famille.
En entrevue avec Noovo Info, elle a avoué qu'elle ne veut pas écrire un tome 2 de ce nouveau livre, mais plutôt un roman-photos. On a bien hâte de voir si ce projet va se concrétiser au cours des prochains mois....
Dans tous les cas, on a bien hâte de lire son premier livre Coteaux de coco!
