Patricia Paquin dévoile une photo inédite de Benjamin Gratton accrochée à son sapin

Patricia Paquin a dévoilé une adorable et hilarante photo de Benjamin Gratton, accrochée au sapin de Noël.

C’est dans une story déposée sur Instagram que l’animatrice qu’on adore a partagé l’image inédite montrant son fils alors qu’il était bébé.

Encadrée dans un ornement de Noël, la photo ne peut faire autrement que de nous faire sourire: le regard de Benjamin est effectivement, disons… surprenant.

En légende, Patricia Paquin a inscrit: «Cette photo de Benjamin me fera éternellement rire!»