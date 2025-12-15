Patricia Paquin dévoile une photo inédite de Benjamin Gratton accrochée à son sapin

Début du contenu principal.
Patricia Paquin a dévoilé une adorable et hilarante photo de Benjamin Gratton, accrochée au sapin de Noël.
C’est dans une story déposée sur Instagram que l’animatrice qu’on adore a partagé l’image inédite montrant son fils alors qu’il était bébé.
Encadrée dans un ornement de Noël, la photo ne peut faire autrement que de nous faire sourire: le regard de Benjamin est effectivement, disons… surprenant.
En légende, Patricia Paquin a inscrit: «Cette photo de Benjamin me fera éternellement rire!»
L’animatrice et comédienne a par ailleurs partagé l’impressionnant décor extérieur mis en place par un crinqué de Noël.
C’est dans une story qu’elle a partagé les images dignes de la famille Griswald dans le film Le sapin a des boules.
Nombre impressionnant de lumières, personnages mythiques et même le père Noël grandeur nature, à cheval sur un train en marche.
C’est toujours impressionnant et inspirant de voir ce que les autres installent comme décorations de Noël.
Nos vedettes favorites sont d’ailleurs nombreuses à avoir mis le paquet pour s’offrir un décor féérique cette année.
Vous pouvez explorer certains de leurs sapins en cliquant ici.
