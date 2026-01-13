Benjamin et Mathieu Gratton soulignent la fin d'un chapitre

Dans une vidéo partagée sur les médias sociaux du Monde de Benjamin, Mathieu et Benjamin Gratton amorcent leurs adieux au spectacle Les Exséparables avec un montage récapitulatif rempli de souvenirs de cette folle aventure.

«En spectacle c'est l'fun d'avoir mon fils pas loin. Chaque soir il fait son travail comme un pro et j'adore aller le chercher dans la loge pour lui dire que son tour s'en vient pendant qu'il regarde une partie des Canadiens sur la télé.»

Voici la vidéo: