Benjamin et Mathieu Gratton soulignent la fin d'un chapitre

Le spectacle Les Exséparables tire bientôt sa révérence.
Créé par Patricia Paquin et Mathieu Gratton, ce spectacle met en scène avec humour leur réalité de parents séparés. Une touche particulièrement touchante du show: leur fils Benjamin Gratton y fait aussi quelques apparitions sur scène, partageant la scène avec ses parents.
Dans une vidéo partagée sur les médias sociaux du Monde de Benjamin, Mathieu et Benjamin Gratton amorcent leurs adieux au spectacle Les Exséparables avec un montage récapitulatif rempli de souvenirs de cette folle aventure.
«En spectacle c'est l'fun d'avoir mon fils pas loin. Chaque soir il fait son travail comme un pro et j'adore aller le chercher dans la loge pour lui dire que son tour s'en vient pendant qu'il regarde une partie des Canadiens sur la télé.»
Voici la vidéo:
Dans le message accompagnant la vidéo, Mathieu Gratton lance aussi un appel. Il révèle être à la recherche d’un producteur prêt à embarquer dans une nouvelle aventure avec Benjamin et lui:
«...qui serait ouvert à monter un autre show avec Benjamin et moi, et même plus encore. Ça prend un producteur ouvert à créer un spectacle qui ne ressemble à rien de ce qui existe déjà, qui croit en une façon de travailler différente… et moi, j’y crois.»
Dans les prochaines semaines, le spectacle s’arrêtera à Montréal, Saint-Jérôme, Québec, Mont-Laurier, Gatineau, Granby et Valleyfield. Découvrez toutes les dates de représentation juste ici.
