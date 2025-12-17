Le fils de Patricia Paquin suit les traces de son père, Louis-François Marcotte

Début du contenu principal.
Le fils de Patricia Paquin, Gabriel, suit les traces de son célèbre papa Louis-François Marcotte et trouve sa place en cuisine.
C’est dans une publication déposée sur le compte Instagram de la fière maman qu’on a effectivement pu voir la scène dans laquelle le jeune homme dresse des plats pour le café Chez Cheval.
En cuisine, air concentré, le jeune homme verse une sauce dans une assiette de viande qui semble accessoirement délicieuse.
En légende, Patricia Paquin a inscrit: «Quand fiston suit les traces de son papa 😍 le temps d’une soirée»
La relève est donc au poste et toute la famille met la main à la pâte dans ce café à la noble mission.
On se souvient de la charmante Florence qui y aidait sa maman il y a quelques mois, et maintenant, le grand Gabriel: tout le monde a à cœur le bon fonctionnement de l’endroit!
Ci-dessous, voyez d'ailleurs l'adorable vidéo de la fille de Patricia Paquin en début d'année, alors qu'elle tenait la caisse.