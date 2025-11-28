Laurie d’OD Chypre lance une bombe dans la bande-annonce de L’heure de vérité

La bande-annonce de L’heure de vérité d’Occupation Double Chypre est sortie au cours des dernières heures, et on peut dire que ça va brasser entre les candidat.e.s…

À la toute fin de la vidéo, on peut entendre Cindy dire que si elle apprend un autre mensonge de la part de Mathis, elle mettra fin à leur relation.

À ce moment-là, on voit rapidement Laurie apparaître en disant que «c’est pas fini». Arnaud se demande bien ce qu’elle veut dire, et même chose pour Alicia Moffet.