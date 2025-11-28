Laurie d’OD Chypre lance une bombe dans la bande-annonce de L’heure de vérité

Début du contenu principal.
La bande-annonce de L’heure de vérité d’Occupation Double Chypre est sortie au cours des dernières heures, et on peut dire que ça va brasser entre les candidat.e.s…
À la toute fin de la vidéo, on peut entendre Cindy dire que si elle apprend un autre mensonge de la part de Mathis, elle mettra fin à leur relation.
À ce moment-là, on voit rapidement Laurie apparaître en disant que «c’est pas fini». Arnaud se demande bien ce qu’elle veut dire, et même chose pour Alicia Moffet.
Voyez juste ici la bande-annonce de L’heure de vérité d’Occupation Double Chypre qui a été tournée immédiatement après la finale de dimanche dernier:
On peut aussi entendre Deymien qui demande à Lauriane pourquoi elle n’arrêtait pas de dire qu’il ne parlait jamais d’Any.
Le montage de la bande-annonce nous montre ensuite Lauriane qui dit qu’elle ne voulait pas nécessairement aller en finale avec eux… Any renchérit en disant que le but d’Occupation Double, c’est de trouver l’amour.
Arnaud affirme alors qu’il a trouvé l’amour avec Lauriane. On a bien hâte de voir cet échange houleux entre les deux couples.
Anthony P. mentionne aussi que tout le Québec avait une image négative d’un.e certain.e candidat.e. Alexandra renchérit en le remerciant pour ça, mais ce dernier indique que c’est totalement la «faute» d’Alexandra et non la sienne.
Bref, on peut dire que les candidat.e.s vont régler plusieurs histoires qui n’étaient pas terminées. On a aussi bien hâte de voir les réactions de Lauriane et Arnaud après avoir remporté cette saison!
L’heure de vérité sera diffusée ce dimanche 30 novembre dès 18h30 sur les ondes de Noovo.
