Le restaurant d'Arnaud d'OD Chypre a été visé par de faux avis Google

Dans une story Instagram, Brendan Mikan a partagé plusieurs avis publiés sur la fiche Google du restaurant Le Janick qui, selon lui, semblent être de faux commentaires.

Il s'exprime face au fait que l’on s’attaque au travail d’Arnaud et de ses associés simplement parce que le candidat ne plaît pas à certains téléspectateurs de la téléréalité.

«C’est drôle, parce que toutes les reviews ont été postées hier… après OD. C’est quoi les chances que tout le monde qui a eu une mauvaise expérience et là ils se sont rappelé... ah oui je vais aller les écrire là. C'est clairement des fasses reviews.», affirme-t-il dans sa vidéo.