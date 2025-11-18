Le restaurant d'Arnaud d'OD Chypre a été visé par de faux avis Google

Début du contenu principal.
La finale d'Occupation Double Chypre approche à grand pas et, plus la saison avance, plus le couple formé par Arnaud et Laurianne polarise.
D'ailleurs, selon le créateur de contenu Brendan Mikan, l'établissement du restaurateur, Le Janick, aurait subi une vague de faux avis Google.
Dans une story Instagram, Brendan Mikan a partagé plusieurs avis publiés sur la fiche Google du restaurant Le Janick qui, selon lui, semblent être de faux commentaires.
Il s'exprime face au fait que l’on s’attaque au travail d’Arnaud et de ses associés simplement parce que le candidat ne plaît pas à certains téléspectateurs de la téléréalité.
«C’est drôle, parce que toutes les reviews ont été postées hier… après OD. C’est quoi les chances que tout le monde qui a eu une mauvaise expérience et là ils se sont rappelé... ah oui je vais aller les écrire là. C'est clairement des fasses reviews.», affirme-t-il dans sa vidéo.
Arnaud est copropriétaire du restaurant Le Janick, situé à Beloeil, avec les frères Philip et William Dupont.
Depuis quelques semaines, les fans de l'émission semblent s'intéresser aux détails entourant le restaurant du candidat.
Malgré nos recherches, il nous a été impossible de retracer les commentaires en question, tout porte à croire qu’ils ont été retirés de la section des avis Google. À l’heure actuelle, les plus récents avis négatifs recensés datent de plusieurs mois et ne semblent pas liés aux événements récents.
Certains fans de l'émission prétendent d'ailleurs que le candidat prometteur s'est lancé dans l'aventure OD afin de promouvoir son restaurant.
Sur Reddit, un utilisateur a par ailleurs souligné le fait qu'Arnaud a mentionné l'ouverture de son deuxième restaurant lors de l'appel avec ses proches. Était-ce calculé? Dans tous les cas, il est commun d'entendre les anciens candidats mentionner qu'une de leurs motivations à participer à Occupation Double a été la visibilité que l'émission procure.
Dans l’aventure OD, le candidat s’est démarqué par son côté très stratégique, ce qui n’a pas plu à tout le monde. Sa décision de laisser partir Any et Deymien, notamment, a provoqué la colère de plusieurs adeptes de l’émission.
La grande finale d'Occupation Double Chypre sera diffusée ce dimanche à 18h30 sur les ondes de Noovo et sur le noovo.ca.
