«Sans mots»: Laurie d’OD Chypre donne de ses nouvelles

Laurie d’Occupation Double Chypre est de retour au Québec. Depuis dimanche dernier, Mathis, avec qui elle avait eu des rapprochements dans la maison des exclus, est de retour dans l’aventure, et il semble avoir développé une belle chimie avec Cindy.
Laurie a tenu à adresser la situation dans ses stories Instagram, en mentionnant :
«Je suis un peu sans mots en ce moment...». Elle a également ouvert une boîte de questions afin de répondre à ses abonnés au sujet de ce qu’elle vit actuellement.
De plus, elle a partagé la vidéo montrant sa réaction au départ de Mathis de la maison des exclus, écrivant :
«Un secret que j’ai dû garder avec moi pendant un moment... Enfin, ça sort et je peux en parler.»
Dans la vidéo dévoilée par Occupation Double, on découvre une Laurie très émotive au moment de voir Mathis quitter la maison des exclus pour retourner dans le jeu. Le duo s’est fait des adieux touchants, et la capsule est disponible dès maintenant sur noovo.ca.
