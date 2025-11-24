Est-ce que tu crois Arnaud? Any d’OD Chypre répond

Début du contenu principal.
Le public a fait son choix: Arnaud et Lauriane ont été élus le couple gagnant d’Occupation Double Chypre!
Quelques heures avant le dévoilement du couple gagnant de cette dernière saison qui a été haute en émotions, nous avons eu la chance de jaser avec Any et Deymien. Le couple a eu la chance de participer au voyage final avant d’être éliminé.
Arnaud avait promis au couple qu’il allait voter pour leur permettre de se rendre à la grande finale. Malheureusement, il n’a pas été en mesure de tenir sa promesse.
Lors de notre entrevue, Any nous a avoué qu’elle croyait les intentions d’Arnaud qui n’a pas cessé de les répéter envers son couple.
«C’est sûr que c’est quand même quelque chose de gros à tenir, surtout quand c’est fait en parole. Mais à la fin, je sais que rendu au chalet des finalistes, il y avait des conversations qui s’étaient données et il gardait quand même son point sur exactement ça», a mentionné Any.
Elle a ajouté qu’Arnaud voulait vraiment que son couple se rende jusqu’à la grande finale de la saison. «En dehors des caméras, il le disait. Devant les caméras, il l’a dit», a-t-elle indiqué.
Deymien en a profité pour nous mentionner que les autres couples finalistes avaient eu une longue conversation jusqu’à 3h du matin à ce sujet dans le salon sans Any et lui. «Mais moi, j’écoutais à la porte et j’écoutais tout ce qui se disait et le point, il le gardait», a-t-il précisé en faisant référence à la promesse d’Arnaud.
On a bien hâte de voir si le couple aura la chance d’en parler à Arnaud et autres couples finalistes lors de L’heure de vérité qui sera diffusé ce dimanche 30 novembre à 18h30 sur Noovo.
