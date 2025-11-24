Est-ce que tu crois Arnaud? Any d’OD Chypre répond

Le public a fait son choix: Arnaud et Lauriane ont été élus le couple gagnant d’Occupation Double Chypre!

Quelques heures avant le dévoilement du couple gagnant de cette dernière saison qui a été haute en émotions, nous avons eu la chance de jaser avec Any et Deymien. Le couple a eu la chance de participer au voyage final avant d’être éliminé.

Arnaud avait promis au couple qu’il allait voter pour leur permettre de se rendre à la grande finale. Malheureusement, il n’a pas été en mesure de tenir sa promesse.