Cédrik d’OD Chypre confirme qu’il est en couple

Début du contenu principal.
Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Cédrik a révélé que Catherine et lui s’étaient finalement dit les fameux mots: «Je t’aime».
«Catherine OD_Officiel m’a finalement dit “Je t’aime”. Pas un “je t’aime OD”, ni un “je t’aime exclu”… un vrai “je t’aime”. Ça faisait longtemps que je n’avais pas entendu ça de la bouche d’une fille», confie-t-il avec sincérité.
Un beau moment qui marque l’officialisation de leur relation en dehors de l’aventure.
Appuyer sur le bouton JOUER pour voir la vidéo.
Les tourtereaux profitent pleinement de leur retour au Québec. Lors de leur passage dans la maison des exclus, ils ont d’ailleurs revu plusieurs moments forts de leur aventure, dont la fameuse scène du baiser échangé entre Catherine et Anthony P.
On a jasé au couple le plus aimé d’OD Chypre, Catherine et Cédrik, 48h après leur sortie de l’aventure, alors qu’il s’apprêtait à vivre leur première nuit loin des projecteurs. Durant l’entretien, la belle blonde n’a pas mâché ses mots à l’égard de sa supposée «meilleure amie» Alexandra. Voici ce qu’elle avait à lui dire.