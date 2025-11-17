Cédrik d’OD Chypre confirme qu’il est en couple

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Cédrik a révélé que Catherine et lui s’étaient finalement dit les fameux mots: «Je t’aime».

«Catherine OD_Officiel m’a finalement dit “Je t’aime”. Pas un “je t’aime OD”, ni un “je t’aime exclu”… un vrai “je t’aime”. Ça faisait longtemps que je n’avais pas entendu ça de la bouche d’une fille», confie-t-il avec sincérité.

Un beau moment qui marque l’officialisation de leur relation en dehors de l’aventure.

