L’heure de vérité OD: les candidats partagent des images en coulisses du tournage

En plus de l’annonce du couple gagnant d’Occupation Double Chypre dimanche, les candidat.e.s de la dernière édition étaient tous et toutes réuni.e.s pour le tournage de L’heure de vérité.

L’émission spéciale qui revient sur certains moments de la saison et qui permet aux candidat.e.s de régler leurs comptes sera diffusée ce dimanche 30 novembre sur les ondes de Noovo.

Outre de savoir déjà que la «bisbille» sera au rendez-vous durant l’émission, on n’a peu de détails pour le moment sur les échanges qu’on pourra voir pendant L’heure de vérité.