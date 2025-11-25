L’heure de vérité OD: les candidats partagent des images en coulisses du tournage

Début du contenu principal.
En plus de l’annonce du couple gagnant d’Occupation Double Chypre dimanche, les candidat.e.s de la dernière édition étaient tous et toutes réuni.e.s pour le tournage de L’heure de vérité.
L’émission spéciale qui revient sur certains moments de la saison et qui permet aux candidat.e.s de régler leurs comptes sera diffusée ce dimanche 30 novembre sur les ondes de Noovo.
Outre de savoir déjà que la «bisbille» sera au rendez-vous durant l’émission, on n’a peu de détails pour le moment sur les échanges qu’on pourra voir pendant L’heure de vérité.
Celui qui forme un couple avec Any a mentionné dans une vidéo partagée en story que les candidat.e.s se sont chicané.e.s lors de L’heure de vérité, mais que l’émission était au moins terminée maintenant.
Deymien en a aussi profité pour faire une publication avec son look pour L’heure de vérité: un manteau en cuir avec une chemise et une cravate. On remarque aussi qu’il a coupé sa barbe à la suite de son élimination.
Mais il n’est pas le seul à avoir partagé son look pour L’heure de vérité: Naomi et Julie-Pier ont aussi partagé du contenu à ce sujet. Julie-Pier a notamment écrit qu’elle était prête à aller «se pogner» durant le tournage de l’émission.
Comme Julie-Pier, Naomi a aussi présenté son magnifique look pour L’heure de vérité. On imagine qu’elle aura sûrement une discussion avec Arnaud… ou peut-être pas.
L’heure de vérité sera diffusée ce dimanche 30 novembre à 18h30 sur Noovo.
