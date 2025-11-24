Julie-Pier et Maxime d’OD Chypre font de nouvelles révélations sur leur nuit de l’amour

Est-ce que vous vous rappelez de la nuit dans la maison de l’amour de Julie-Pier et Maxime présentée vers la fin de la saison d’Occupation Double Chypre?

Ils ont eu de nombreux rapprochements durant leur nuit torride sous le ciel étoilé de Chypre… Dans l’émission, ils avaient mentionné vouloir demander l’accès à l’enregistrement de leur nuit dans la maison de l’amour.

Lors de notre entrevue avec Julie-Pier et Maxime à la suite de leur élimination d’OD Chypre, ils nous ont mentionné qu’ils ont eu la chance de rencontrer les monteurs de l’émission et qu’ils ont profité de leur rencontre pour demander l’accès à cet enregistrement.