Julie-Pier et Maxime d’OD Chypre font de nouvelles révélations sur leur nuit de l’amour

Est-ce que vous vous rappelez de la nuit dans la maison de l’amour de Julie-Pier et Maxime présentée vers la fin de la saison d’Occupation Double Chypre?
Ils ont eu de nombreux rapprochements durant leur nuit torride sous le ciel étoilé de Chypre… Dans l’émission, ils avaient mentionné vouloir demander l’accès à l’enregistrement de leur nuit dans la maison de l’amour.
Lors de notre entrevue avec Julie-Pier et Maxime à la suite de leur élimination d’OD Chypre, ils nous ont mentionné qu’ils ont eu la chance de rencontrer les monteurs de l’émission et qu’ils ont profité de leur rencontre pour demander l’accès à cet enregistrement.
«Ils nous ont dit qu’il y avait comme un décorum puis qu’ils ne gardaient pas ça», nous a expliqué Julie-Pier.
Maxime a rétorqué en disant que les monteurs doivent «se gâter» avec cet enregistrement. Quand nous leur avons demandé s’ils trouvaient cela gênant, Julie-Pier a plutôt indiqué qu’elle trouvait cela excitant.
«Mais c’est sûr que pendant l’action, comme tu parles moins parce que tu te dis, s’ils prennent des bouts que tu es en train de parler, tu sais que tu es en train de comme… Dire que tu aimes ça mettons. Tu ne veux pas que ça se ramasse à la télé», a-t-elle précisé.
En plus, Julie-Pier a ajouté que l’angle de la caméra était «vraiment comme à l’intérieur de moi». «Gros plan sur le beigne», a ajouté Maxime en riant.
Voyez ou revoyez juste ici un extrait de leur nuit dans la maison de l’amour avant leurs rapprochements:
Pour le moment, leur statut de relation n’a pas encore été précisé. Julie-Pier et Maxime prennent le temps d’apprendre à se connaître à l’extérieur de l’émission… et de faire des vidéos drôles sur le statut de leur relation.