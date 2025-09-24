Lévi Doré se confie sur son nouveau projet télé: «Je suis un amoureux de l’amour»

Début du contenu principal.
À quelques heures avant la publication de la série Ils vécurent heureux sur Crave, Lévi Doré nous a confié quelques détails concernant son personnage Léo qui a 25 ans comme lui.
«Je suis un amoureux de l’amour. Mon personnage Léo est aussi un amoureux de l’amour. Je pense qu’on se rejoint à beaucoup de niveaux. C’est un romantique, je n’ai pas eu à travailler tant que ça sur la composition du personnage», a-t-il révélé.
La série raconte l’histoire entre Léo et Emma (Chanel Wings), un jeune couple fraîchement marié qui, à 25 ans, croit avoir tout compris de l’amour et de l’engagement. Ils devront toutefois traverser certaines épreuves qui feront remettre en question leur engagement.
«Je préfère jouer l’amour que la mort», nous a dit Lévi en faisant à son dernier grand rôle dans Chouchou qui était plus dramatique.
Lévi a eu la chance de retrouver deux comédiennes qu’il considère maintenant comme de bonnes amies sur le plateau de la série Ils vécurent heureux: Chanel Wings et Madeleine Péloquin.
«C’est malade. Quand tu recroises ce monde-là, c’est toujours du bonbon de retravailler avec des amis», a-t-il indiqué.
Lévi a ajouté qu’il était intéressant pour lui de jouer avec Madeleine d’une approche différente puisque leur dernier projet ensemble remonte à Alerte Amber. Elle jouait sa mère, tandis que cette fois-ci, elle interprète sa tante.
«Je l’adore comme acteur et comme gars aussi. C’est le fun, parce que j’ai vraiment beaucoup pleuré dans Alerte Amber, mais là, c’était beaucoup de rires. J’ai trouvé ça l’fun qu’on se retrouve en comédie plus qu’en drame. On peut dire qu’on a passé le spectre des émotions», nous a lancé Madeleine Péloquin durant le visionnement de la série.
C’est également la première fois qu’il a un rôle qui est près de celui de Chanel. Ils ont déjà fait quelques projets ensemble: Alerte Amber et Les petits rois.
«Je n’aurais pas pu souhaiter pour un meilleur collègue. Il est vraiment un team leader. Il est drôle, il est rassembleur. Il sait comment donner une belle énergie sur le plateau. Donc, j’ai vraiment vraiment été choyée», nous a mentionné Chanel Wings.
Les 10 épisodes de la série Ils vécurent heureux seront disponibles dès demain sur Crave.
