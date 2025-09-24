Lévi Doré se confie sur son nouveau projet télé: «Je suis un amoureux de l’amour»

À quelques heures avant la publication de la série Ils vécurent heureux sur Crave, Lévi Doré nous a confié quelques détails concernant son personnage Léo qui a 25 ans comme lui.

«Je suis un amoureux de l’amour. Mon personnage Léo est aussi un amoureux de l’amour. Je pense qu’on se rejoint à beaucoup de niveaux. C’est un romantique, je n’ai pas eu à travailler tant que ça sur la composition du personnage», a-t-il révélé.

La série raconte l’histoire entre Léo et Emma (Chanel Wings), un jeune couple fraîchement marié qui, à 25 ans, croit avoir tout compris de l’amour et de l’engagement. Ils devront toutefois traverser certaines épreuves qui feront remettre en question leur engagement.