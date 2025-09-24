Félix-Antoine Tremblay nous parle de sa paternité: «J’ai un engagement à la vie, à la mort»

Début du contenu principal.
C’est un retour au jeu très attendu pour Félix-Antoine Tremblay qui interprète Daniel dans la nouvelle série Ils vécurent heureux de Crave.
Rencontré lors du visionnement de presse de la série à Montréal, Félix-Antoine nous a expliqué qu’il n’a pas eu la chance de rejouer dans une série télé au cours des dernières années puisqu’il n’a pas eu de propositions plus concrètes.
Le comédien était «bien excité» de voir les épisodes qui vont plus s’adresser aux jeunes adultes âgés entre 20 et 30 ans. «On n’en voit pas beaucoup de séries qui ciblent cette tranche d’âge-là», a-t-il renchéri.
La série Ils vécurent heureux est aussi un retour aux sources pour Félix-Antoine: il a la chance de retravailler avec l’équipe de la maison de production Passez Go qui a réalisé la série Le Chalet.
Dans Ils vécurent heureux, Félix-Antoine joue le rôle de Daniel. Son personnage est en couple avec Elias (Joephillip Lafortune) qui est plus jeune que lui.
«C’est un couple qui va vivre les tumultes de leur différence d’âge et d’où ils sont rendus dans la vie. Un est plus calme et sédentaire, il veut se caser. Alors que l’autre veut faire le party», a-t-il indiqué en ajoutant qu’on pourra découvrir comment ils vont rester en relation.
Papa depuis quelques semaines, Félix-Antoine ne cache pas que son premier engagement est désormais celui avec son garçon.
«Je comprends maintenant quand ma mère me disait: ‘‘T’es l’homme de ma vie, il y en aura juste un et c’est toi.’’ J’ai un engagement à la vie, à la mort, avec lui. Je me jetterai devant un train s’il fallait lui sauver la vie. Je ne ferai jamais ça pour un gars», a-t-il lancé.
La nouvelle série de Crave met d’ailleurs de l’avant l’amour et l’engagement sous différentes formes et types de relation.
«Il se passe beaucoup d’affaires, c’est beaucoup sur les personnages, les émotions et les situations. J’ai l’impression que c’est beau à regarder, c’est beau l’amour, c’est beau les déclinaisons», a décrit Félix-Antoine.
La série Ils vécurent heureux sera disponible sur Crave dès demain, le 25 septembre.
