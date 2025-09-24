Félix-Antoine Tremblay nous parle de sa paternité: «J’ai un engagement à la vie, à la mort»

C’est un retour au jeu très attendu pour Félix-Antoine Tremblay qui interprète Daniel dans la nouvelle série Ils vécurent heureux de Crave.

Rencontré lors du visionnement de presse de la série à Montréal, Félix-Antoine nous a expliqué qu’il n’a pas eu la chance de rejouer dans une série télé au cours des dernières années puisqu’il n’a pas eu de propositions plus concrètes.

Le comédien était «bien excité» de voir les épisodes qui vont plus s’adresser aux jeunes adultes âgés entre 20 et 30 ans. «On n’en voit pas beaucoup de séries qui ciblent cette tranche d’âge-là», a-t-il renchéri.