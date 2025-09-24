Ils vécurent heureux: découvrez toutes les photos de la première médiatique

Début du contenu principal.
La grande première de la série Ils vécurent heureux de Crave a eu lieu hier soir à la Cinémathèque québécoise à Montréal.
Les comédien.ne.s, les membres de la production et des artistes invité.e.s étaient réuni.e.s pour regarder les 4 premiers épisodes de cette série haute en émotions.
Ils vécurent heureux raconte l'histoire de Léo (Lévi Doré) et Emma (Chanel Mings), un jeune couple fraîchement marié qui, à 25 ans, croit avoir tout compris de l’amour et de l’engagement. Mais leur relation survivra-t-elle à leur désir de réinventer les règles?
Écrite par Audrey Béland, Guillaume Girard et Juliette Gosselin, la série aborde les différentes façons de vivre l’amour à travers les doutes et les contradictions d'un jeune couple.
Sur le tapis bleu de Crave installé pour l'occasion, on a eu la chance de voir Lévi Doré, Chanel Mings, Joephillip Lafortune, Myriam Gaboury, Robin L'houmeau, Zeneb Blanchet, Frédéric Millaire Zouvi, Madeleine Péloquin, Félix-Antoine Tremblay, Alex Dupras, Virginie Ranger-Beauregard, Yardly Kavanagh, Juliette Gosselin et bien plus encore.
Quelques artistes de vos téléréalités préférées étaient aussi présent.e.s comme Maxime Duchesne (Les traîtres), Audrey Morissette (Survivor Québec et Les traîtres), Sébastien D'Astous (Survivor Québec), Christophe Bogaerts (Aller Simple: la téléréalité), Alix Wilson-Laurier (Occupation Double) et Catherine Lapointe (Occupation Double). On a aussi vu Tommy-Lee Salvas, Catherine Souffront et Tom-Éliot Girard.
Voyez toutes les photos de la grande soirée de visionnement de la série Ils vécurent heureux.
La série Ils vécurent heureux sera disponible dès le 25 septembre sur Crave.
