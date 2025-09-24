Ils vécurent heureux: découvrez toutes les photos de la première médiatique

La grande première de la série Ils vécurent heureux de Crave a eu lieu hier soir à la Cinémathèque québécoise à Montréal.

Les comédien.ne.s, les membres de la production et des artistes invité.e.s étaient réuni.e.s pour regarder les 4 premiers épisodes de cette série haute en émotions.

Ils vécurent heureux raconte l'histoire de Léo (Lévi Doré) et Emma (Chanel Mings), un jeune couple fraîchement marié qui, à 25 ans, croit avoir tout compris de l’amour et de l’engagement. Mais leur relation survivra-t-elle à leur désir de réinventer les règles?