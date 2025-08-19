Voici tout ce qu'on sait sur la prochaine comédie mettant en vedette Lévi Doré

Début du contenu principal.
Dans la série, Lévi Doré et Chanel Mings incarnent Léo et Emma, un jeune couple fraîchement marié qui, à 25 ans, croit avoir tout compris de l’amour et de l’engagement. Mais leur relation survivra-t-elle à leur désir de réinventer les règles?
À travers leur parcours, et celui de leurs amis aux visions bien différentes des relations amoureuses, la série explore la quête du bonheur et la déconstruction des normes hétéronormatives… quitte à ébranler les certitudes.
La première image officielle, dévoilée aujourd’hui, offre un visuel digne d’un film hollywoodien.
La distribution qui entoure le duo est impressionnante. On y retrouve notamment Joephilipp Lafortune, Myriam Gaboury, Frédéric Millaire Zouvi, Robin L’Houmeau, Madeleine Péloquin, Zeneb Blanchet, Caroline Néron, Stéphane Crête, Yardly Kavanagh, Félix-Antoine Tremblay, Philippe Thibault-Denis et Juliette Gariépy.
Les dix épisodes de 30 minutes de Ils vécurent heureux seront disponiblesà partir du 25 septembre e sur Crave.
