Lévi Doré de Chouchou est de retour dans cette nouvelle série

Les quatre années qui ont séparé les deux copains les ont menés sur des chemins différents. Les choses ne seront donc pas aussi simples qu'Oli ne le croyait.

En plus de Lévi Doré et Sandrine Bisson, Casse-toi met en vedette Sam-Éloi Girard, Anthony Therrien, Dylan Walsh, Audrey Roger et Zoé Duval. Ce dernier était l'un des favoris de la saison 3 de Big Brother Célébrités.