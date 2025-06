Lévi Doré revient sur son rôle marquant dans la série Chouchou

Des thèmes jamais abordés à la télé

Ils vécurent heureux nous invite à entrer dans l’histoire de deux jeunes amoureux, Léo et Emma (Chanel Mings) qui décident de se marier. Or, ils ont le désir de réinventer les normes du mariage pour rendre les choses un peu moins traditionnelles. En revanche, ils vont rapidement se rendre compte que changer les codes de l'amour n’est pas une maigre tâche. Une série où tout le monde se reconnaîtra: «Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’il y a plusieurs trames et il y a plusieurs personnages qui vivent chacun leur histoire. Donc tout le monde va être capable de s'attacher à une histoire. Je pense que c'est la force de ces textes-là si on veut.» Des textes signés par Audrey Béland, Guillaume Girard et Juliette Gosselin qui réalise également avec Sandra Coppola.