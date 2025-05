Félix-Antoine Tremblay décroche un rôle dans une nouvelle série

Réalisée par Sandra Coppola et Juliette Gosselin, la série suit Emma (Chanel Mings) et Léo (Lévi Doré), un jeune couple fraîchement marié, persuadé de tout comprendre de l’amour et de l’engagement à seulement 25 ans. Mais leur relation résistera-t-elle à leur désir de remettre en question les conventions? À travers leur cheminement et celui de leurs amis, chacun ayant sa propre vision des relations, la série explore la quête du bonheur et la déconstruction des normes hétérosexuelles, au risque de faire vaciller les repères affectifs les plus établis.