Qui joue dans la série Ils vécurent heureux?

La comédie dramatique Ils vécurent heureux s'annonce à la fois tendre et grinçante. Avec humour et sensibilité, elle aborde les différentes façons de vivre l’amour à travers les doutes et les contradictions d'un jeune couple.

Écrite par Audrey Béland, Guillaume Girard et Juliette Gosselin, elle met entre autres en vedette Lévi Doré et Chanel Mings.

10 épisodes de 30 minutes, à voir dès le 25 septembre 2025 sur Crave.