Qui joue dans la série Ils vécurent heureux?

La comédie dramatique Ils vécurent heureux s'annonce à la fois tendre et grinçante. Avec humour et sensibilité, elle aborde les différentes façons de vivre l’amour à travers les doutes et les contradictions d'un jeune couple.
Écrite par Audrey Béland, Guillaume Girard et Juliette Gosselin, elle met entre autres en vedette Lévi Doré et Chanel Mings.
10 épisodes de 30 minutes, à voir dès le 25 septembre 2025 sur Crave.
La série réalisée par Sandra Coppola et Juliette Gosselin raconte l’histoire d’Emma (Chanel Mings) et Léo (Lévi Doré). Du haut de leurs 25 ans, ce couple nouvellement marié croit avoir tout compris sur l’amour et l’engagement, mais leur amour pourra-t-il survivre au désir de bousculer les conventions? À travers leur parcours, mais aussi celui de leurs amis qui entretiennent tous un rapport différent aux relations amoureuses, ils cherchent à atteindre le bonheur en déconstruisant les codes de l’hétéronormativité… au risque de perdre pied.
