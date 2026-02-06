Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau dévoilent de rares photos de leur grande fille

Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau ont dévoilé hier de rares photos de leur grande fille Ella-Grace pour son 17e anniversaire.

Dans sa publication partagée sur les réseaux sociaux, l’ancien premier ministre du Canada a notamment mentionné qu’il était le papa le plus fier au monde de sa fille.

Il a partagé une photo d’Ella-Grace lorsqu’elle était plus jeune et une autre photo prise lors d’un récent voyage avec lui.