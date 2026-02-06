Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau dévoilent de rares photos de leur grande fille

Début du contenu principal.
Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau ont dévoilé hier de rares photos de leur grande fille Ella-Grace pour son 17e anniversaire.
Dans sa publication partagée sur les réseaux sociaux, l’ancien premier ministre du Canada a notamment mentionné qu’il était le papa le plus fier au monde de sa fille.
Il a partagé une photo d’Ella-Grace lorsqu’elle était plus jeune et une autre photo prise lors d’un récent voyage avec lui.
Voyez la publication de Justin Trudeau pour la fête de sa fille:
De son côté, sa maman Sophie Grégoire Trudeau a publié une vidéo bien spéciale avec plusieurs photos. On peut y voir plusieurs photos d’Ella-Grace durant son enfance, mais aussi une photo lors du matin de son 17e anniversaire.
Accompagnée de son jeune frère Hadrien, Ella-Grace est en pyjama et s’apprête à souffler une bougie sur un muffin. Plusieurs cadeaux sont aussi sur la table près de cette dernière.
On peut aussi s’imaginer que Hadrien est derrière la jolie pancarte derrière sa sœur pour souligner ses 17 ans!
On vous partage juste ici la vidéo de Sophie Grégoire Trudeau:
La maman mentionne dans la description de sa vidéo que «les enfants sont nos plus grands enseignants si nous restons ouverts».
«Ella-Grace m'a tellement appris et c'est un privilège de la voir grandir. Une partie de moi hésite à la laisser partir et à la partager avec le monde, mais oh... ce qui manquerait au monde!», indique aussi Sophie qui souhaite maintenant à sa fille de voler de ses propres ailes.
Ce ne sont pas seulement les parents d’Ella-Grace qui ont partagé de rares photos pour son anniversaire: son grand frère Xavier a aussi tenu à souligner l’anniversaire de sa sœur.
Voici la story partagée par Xavier Trudeau pour la fête d’Ella-Grace:
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse