Sophie Grégoire Trudeau brise le silence sur la nouvelle romance de Justin Trudeau avec Katy Perry

Lors de cet entretien enregistré le 12 novembre, Arlene Dickinson a glissé une allusion à « la publicité entourant ce que Justin fait », après une plaisanterie sur leurs vies amoureuses respectives depuis la séparation survenue en 2023. Même si Katy Perry n’a pas été nommée directement, la question flottait clairement dans l’air!

Sophie a répondu avec calme et lucidité:

« Nous sommes des êtres humains et ces choses-là nous affectent. Mais la façon dont on réagit, c’est notre décision. Alors j’essaie d’écouter la musique plutôt que le bruit. »

Une phrase qui résume parfaitement sa philosophie: ne pas se laisser happer par l’ampleur médiatique de la relation entre Justin Trudeau et la chanteuse de Firework!