Sophie Grégoire Trudeau brise le silence sur la nouvelle romance de Justin Trudeau avec Katy Perry

Début du contenu principal.
Pour la première fois, Sophie Grégoire Trudeau s’est exprimée publiquement à propos de la nouvelle relation de son ex-mari, Justin Trudeau, avec la superstar américaine Katy Perry.
Invitée au balado Arlene Is Alone, animé par Arlene Dickinson, la conférencière de 50 ans a parlé avec franchise de la façon dont elle compose avec la vie très publique de l’ancien premier ministre... et maintenant, avec sa romance qui fait jaser à l’international!
Lors de cet entretien enregistré le 12 novembre, Arlene Dickinson a glissé une allusion à « la publicité entourant ce que Justin fait », après une plaisanterie sur leurs vies amoureuses respectives depuis la séparation survenue en 2023. Même si Katy Perry n’a pas été nommée directement, la question flottait clairement dans l’air!
Sophie a répondu avec calme et lucidité:
« Nous sommes des êtres humains et ces choses-là nous affectent. Mais la façon dont on réagit, c’est notre décision. Alors j’essaie d’écouter la musique plutôt que le bruit. »
Une phrase qui résume parfaitement sa philosophie: ne pas se laisser happer par l’ampleur médiatique de la relation entre Justin Trudeau et la chanteuse de Firework!
Face à la romance grandissante entre Justin Trudeau et Katy Perry, vus dernièrement à Paris pour l'anniversaire de la chanteuse, Sophie a rappelé qu’elle choisit de garder le cap sur son propre développement personnel.
« Je suis très consciente que plusieurs choses publiques peuvent être des déclencheurs », confie-t-elle.
« La femme que je deviens à travers tout ça, c’est ma décision. »
Il ne s’agit donc pas de nier les émotions difficiles, mais de décider comment avancer malgré elles! Maman de trois enfants (Xavier, 18 ans, Ella-Grace, 16 ans et Hadrien, 11 ans), Sophie Grégoire Trudeau a tenu à préciser que, malgré leur séparation, elle ne se considère absolument pas comme une mère seule.
« Je ne suis définitivement pas une mère monoparentale », dit-elle.
« J’ai un partenariat avec un père qui a un amour profond et une grande disponibilité pour ses enfants. »
Elle décrit leur dynamique parentale comme un engagement commun, réfléchi, où tout tourne autour des besoins et du bien-être de leurs enfants.
Sophie résume la situation actuelle avec beaucoup de maturité:
« Nous avons des vies séparées, mais une seule vie familiale. Notre famille est notre plus grande création et nous allons la nourrir ensemble, même si nos chemins de vie sont différents. »
Un message qui souligne que, même en suivant des routes distinctes, et même lorsque l’un d’eux attire l’attention médiatique mondiale en fréquentant l'une des plus grandes pop stars de la planète, leur priorité demeure inchangée: leur famille!
Vous aimerez aussi: