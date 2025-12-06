Katy Perry et Justin Trudeau officialisent leur amour sur Instagram

Début du contenu principal.
C’est officiel: les amoureux les plus populaires du moment, formés de Katy Perry et Justin Trudeau, ne se cachent plus!
Samedi, la chanteuse a publié pour la toute première fois des photos d’eux ensemble sur Instagram, un geste qui marque une nouvelle étape pour le duo qui fait couler beaucoup d’encre depuis quelques mois!
Présentement en pleine tournée au Japon, Katy Perry a partagé une série de clichés capturés à Tokyo, où elle apparaît tout sourire aux côtés de l’ancien premier ministre canadien.
Regards complices, ambiance relax et petites scènes de voyage… il n’en fallait pas plus pour déclencher une vague de réactions en ligne!
Parmi toutes les images, une courte vidéo a particulièrement retenu l’attention. On y voit Katy et Justin déguster un repas traditionnel japonais, assis l’un en face de l’autre, flirtant ensemble. Une atmosphère chaleureuse, presque intime, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux!
Une autre scène, plus artistique, les montre de dos en train de contempler une œuvre dans une galerie ou un musée.
En légende, sur Instagram, la chanteuse s’est contentée d’un sobre: « Tokyo times on tour and more », une phrase minimaliste qui laisse les images parler d’elles-mêmes.
Le couple n’a pas seulement erré dans les rues animées de Tokyo. Ils ont aussi été aperçus lors d’une rencontre officielle avec l’ancien premier ministre japonais Fumio Kishida et son épouse. Une apparition qui n’a fait que renforcer l’idée que Katy Perry et Justin Trudeau assument désormais pleinement leur relation, après des mois de spéculations!
