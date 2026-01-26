Katy Perry brille sur de nouvelles photos de Justin Trudeau

Début du contenu principal.
Katy Perry est en vedette dans le nouvel album photos partagé par Justin Trudeau sur Instagram.
L'ancien premier ministre du Canada a publié un carrousel d'images capturées lors de son séjour à Davos, où il participait au Forum économique mondial .
Le nouveau couple a entre autres pris un bain de foule et assisté à des rencontres officielles, où ils ont pu échanger sur «le soft power et le hard power, avec d’autres discussions sur la démocratie, l’IA, les droits des femmes, la croissance économique et l’Ukraine.»
Voici les photos de Justin Trudeau avec Katy Perry, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram ci-dessous:
Ils sont magnifiques, tous les deux!
Il est beau de voir que Katy Perry et Justin Trudeau s'accompagnent avec aisance dans leurs mondes respectifs.
L'ex-premier ministre canadien semble adorer suivre sa douce moitié en tournée et assister à ses concerts. De son côté, la superstar de la pop se prête au jeu politique en l'accompagnant dans ses rencontres officielles, du Japon à la Suisse!
D'ailleurs, c’est dans le décor féérique des Alpes suisses que le superbe couple a fait sa première apparition publique officielle.
Après avoir été photographiés à quelques reprises par les paparazzis aux quatre coins de la planète, Justin Trudeau et Katy Perry ont foulé le tapis rouge ensemble le 20 janvier 2026 au prestigieux Forum économique mondial de Davos.