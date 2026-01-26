Katy Perry brille sur de nouvelles photos de Justin Trudeau

Katy Perry est en vedette dans le nouvel album photos partagé par Justin Trudeau sur Instagram.

L'ancien premier ministre du Canada a publié un carrousel d'images capturées lors de son séjour à Davos, où il participait au Forum économique mondial .

Le nouveau couple a entre autres pris un bain de foule et assisté à des rencontres officielles, où ils ont pu échanger sur «le soft power et le hard power, avec d’autres discussions sur la démocratie, l’IA, les droits des femmes, la croissance économique et l’Ukraine.»

Voici les photos de Justin Trudeau avec Katy Perry, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram ci-dessous: