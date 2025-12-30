Sophie Grégoire Trudeau lance un message rempli de confiance pour la prochaine année

Début du contenu principal.
À quelques jours du début de la nouvelle année, Sophie Grégoire Trudeau a tenu à lancer un message rempli de confiance à ses abonné.e.s sur Instagram.
L’ancienne conjointe de Justin Trudeau (qui est désormais en couple avec la célèbre chanteuse Katy Perry) a expliqué que l’horizon l’inspire beaucoup au quotidien.
On peut d’ailleurs voir une photo de Sophie qui regarde l’horizon au loin. Elle semble être sur un bateau lors de la prise de cette photo qui nous fait rêver.
Voyez sa publication et son message juste ici:
«L’horizon m’inspire! Je l’accueille avec confiance, les bras ouverts et avec un cœur tendre qui connaît son propre rythme.Je choisis la présence plutôt que la pression, les leçons du silence plutôt que le bruit et la dose de courage qu’il faut pour rester fidèle à moi-même», a-t-elle mentionné dans son message.
Sophie espère que ses abonné.e.s vont rencontrer cette nouvelle année avec «sincérité». «La vie ce n’est pas une course, mais une longue marche afin de revenir vers soi…», a-t-elle conclu.
Pour la première fois, Sophie Grégoire Trudeau s’est exprimée publiquement à propos de la nouvelle relation de son ex-mari, Justin Trudeau, avec la superstar américaine Katy Perry.
Invitée au balado Arlene Is Alone, animé par Arlene Dickinson, la conférencière de 50 ans a parlé avec franchise de la façon dont elle compose avec la vie très publique de l’ancien premier ministre... et maintenant, avec sa romance qui fait jaser à l’international!
