En voyage à la mer, Justin Trudeau et Katy Perry filent le parfait amour

Katy Perry et Justin Trudeau ont profité d’un moment au bord de la mer pendant les vacances des Fêtes.
À travers une série de photos partagées sur les médias sociaux de la chanteuse, on découvre quelques images de ce séjour idyllique, où le couple semble savourer pleinement le bonheur.
Sur les images, on voit Katy Perry déposer un tendre baiser sur la joue de l'ancien premier ministre du Canada. Une autre photo montre également Justin Trudeau profitant d’une baignade dans la mer.
Voici les images :
Dans la même série de photos, Katy Perry a partagé une image d'un collier qu'elle porte.
Tout porte à croire que la star l'aurait reçu en cadeau.
Qui pourrait bien offrir un collier en feuille d'érable à une superstar américaine? Un ancien premier ministre du Canada, bien sûr!
Bien qu'aucun détail n'ait été divulgué sur le contexte de cette photo, de nombreux médias suggèrent que Justin aurait donné ce collier à Katy pour Noël, et on a envie d'y croire!
Pendant les Fêtes, Katy Perry a aussi passé du temps avec sa fille et son ex-conjoint, Orlando Bloom. Dans la série de photos partagées, on aperçoit notamment un marque-place sur lequel figure le prénom d’Orlando.
Tout indique que la petite famille a partagé de beaux moments ensemble pour célébrer cette période festive de l’année.
Pour découvrir l’histoire derrière la relation entre Katy Perry et Justin Trudeau, rendez-vous ici.
