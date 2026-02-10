Justin Morissette rend hommage à son père Louis Morissette

Début du contenu principal.
Après deux années à suivre son père sur la route, Justin Morissette a tenu à rendre hommage à Louis Morissette. Ce dernier a présenté 175 fois son spectacle Sous pression, alors que son fils assurait la première partie. En tout, ils ont fait rire 110 000 personnes à travers le Québec. Lisez le touchant témoignage plus bas.
«Encore aujourd’hui, je ne sais pas ce que j’ai fait pour mériter ce privilège de monter sur scène avec toi soir après soir», écrit le jeune humoriste sur Instagram. Vous pouvez défiler le carrousel d’images ci-dessous pour lire la publication en entier.
À travers son texte, on constate toute l’admiration que Justin possède envers son père. Il prend le temps de le remercier pour ses nombreux conseils et de lui exprimer toute sa fierté: «Tu es mon modèle, mais 2 ans de tournée à tes côtés, c’est un masterclass de travail acharné, de détermination et de résilience», reconnait Justin. Également, il rappelle que ce passage sur la scène de son papa fut un grand honneur.
Les réactions sous cet hommage n’ont pas tardé, alors que la marraine de la Fondation Véro et Louis, Guylaine Guay a pris soin de leur lancer des fleurs: «Bravo à vous deux!». Aussi, l’animatrice de Rouge, Julie St-Pierre a gentiment félicité le duo. La fille de Louis et la sœur de Justin, Delphine Morissette a pour sa part commenté: «Vous avez slé mes petits fous xoxo».
Louis a également partagé sa reconnaissance sur ses réseaux sociaux. Dans une longue publication, il dit avoir «tout aimé de cette aventure.» En outre, il ressent une énorme gratitude envers son public: «J'ai reçu des centaines de témoignages et de partages de gens pour qui le contenu du spectacle a trouvé une place particulière dans leur tête. C'est peut-être ma plus grande fierté: celle d'avoir fait une œuvre très personnelle mais qui a su résonner aussi dans vos vies.»
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de l’applaudir, la captation de Sous Pression sera bientôt disponible dans la section Vero.tv sur ICI Tou.tv.
Quelques jours avant ses dernières représentations, Louis Morisette avait publié une vidéo sur son Facebook mentionnant qu’il ne croyait pas que c’était déjà la fin! Il associait d’ailleurs cette conclusion à un deuil: «Je ne le ferai plus, ça va faire partie du passer. Ça me donne le goût de continuer, mais je cherche quand même cette idée qui amènera quelque chose de nouveau», avait-il déclaré. Pour le moment, il avoue ne pas avoir «l’idée» en question et donc ne pas savoir s’il remontera sur scène un jour.
Vous aimerez aussi: