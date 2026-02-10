Justin Morissette rend hommage à son père Louis Morissette

À travers son texte, on constate toute l’admiration que Justin possède envers son père. Il prend le temps de le remercier pour ses nombreux conseils et de lui exprimer toute sa fierté: «Tu es mon modèle, mais 2 ans de tournée à tes côtés, c’est un masterclass de travail acharné, de détermination et de résilience», reconnait Justin. Également, il rappelle que ce passage sur la scène de son papa fut un grand honneur.

Les réactions sous cet hommage n’ont pas tardé, alors que la marraine de la Fondation Véro et Louis, Guylaine Guay a pris soin de leur lancer des fleurs: «Bravo à vous deux!». Aussi, l’animatrice de Rouge, Julie St-Pierre a gentiment félicité le duo. La fille de Louis et la sœur de Justin, Delphine Morissette a pour sa part commenté: «Vous avez slé mes petits fous xoxo».