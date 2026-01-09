Louis Morissette coache son fils Justin au golf et c'est une catastrophe

Le fils de Louis Morissette et Véronique Cloutier, Justin Morissette, a hérité du grand sens de l'humour de ses parents. Pour le sport, c'est autre chose.

Dans une hilarante vidéo partagée sur son compte Instagram officiel, l'humoriste de 21 ans rejoint son célèbre père sur le vert pour une leçon de golf.

Après avoir appelé Louis Morissette «coach», Justin Morissette tente de suivre les conseils de ce dernier... sans grand succès. À la place, il enchaîne les répliques comiques et dit tout ce qui lui passe par la tête. Vous allez voir, c'est très drôle!

Voici la capsule de Justin Morissette et Louis Morissette au golf: