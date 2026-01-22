Julie Drolet annonce la fin d'un projet et confirme une excellente nouvelle

«Bonjour aux lecteurs de ma revue de presse.

Merci pour vos nombreuses rétroactions tout au long des derniers mois. C'est fantastique de lire en groupe!

Et c'est motivant de voir des gens qui veulent s'informer, découvrir, apprendre, qui sont intéressés par des avis d'experts venant de différents horizons.

Le journalisme basé sur de la rigueur, sur les faits, a encore sa place, et vous l'avez démontré par votre intérêt à toutes ces lectures que j'ai publiées ici. Les grands médias crédibles n'ont pas dit leur dernier mot!

Même les textes d'analyse dans une forme plus longue, des textes exigeants, ont été bien reçus. Cela démontre qu'il y a encore de la pertinence et de l'intérêt pour des analyses de fond, contrairement à cette tendance d'articles très courts sous prétexte que les gens ne se donnent plus la peine de lire.

Comme bon nombre d'entre vous le savent, je suis en congé de maladie depuis novembre 2024.

Je tourne maintenant la page sur cette parenthèse dans ma vie et je prépare actuellement mon retour au travail.

Je n'aurai pas les 10-12 heures disponibles par jour qu'exigeait ma revue de presse.

Je réfléchis à une nouvelle formule, mais cela va demander un certain temps.

Je n'ai pas encore de date précise à vous donner, mais je vous tiendrai au courant.

Entre-temps, je prends une pause de ma revue de presse telle que vous la connaissez.

Je vais me concentrer sur ce que nécessite la préparation du retour à Radio-Canada.

C'est une grosse étape pour moi, qui a cru, en 2024, que j'animais un bulletin de nouvelles pour la dernière fois de ma vie.

Et bien non! Il y a une vie après le cancer, après les chimios, les chirurgies, la radiothérapie, l'immunothérapie et ces centaines de prises de sang!

Et cette vie, je veux la célébrer, l'honorer, la vivre le mieux possible et me réapproprier ma vie professionnelle.

Je vous dis donc à bientôt.»