«J'ai pu faire sonner la cloche»: Julie Drolet annonce la fin de son traitement contre le cancer

Julie Drolet a eu le bonheur de sonner la cloche marquant la fin d'un traitement contre le cancer aujourd'hui!

Cette fameuse cloche, symbole de guérison à venir et d'espoir, permet aux patients en oncologie de souligner la fin d'une étape. La journaliste, animatrice et cheffe d’antenne a eu la générosité de partager ce moment avec nous sur sa page Facebook.

Elle a publié deux photos: la première la montre en train de recevoir son dernier traitement, et l'autre après avoir sonné la cloche.

Avec les images, Julie Drolet se livre sur cette grande étape et souhaite n'avoir jamais à retourner en traitements contre le cancer. Voici le message de la courageuse Québécoise: