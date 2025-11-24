«J'ai pu faire sonner la cloche»: Julie Drolet annonce la fin de son traitement contre le cancer

Début du contenu principal.
Julie Drolet a eu le bonheur de sonner la cloche marquant la fin d'un traitement contre le cancer aujourd'hui!
Cette fameuse cloche, symbole de guérison à venir et d'espoir, permet aux patients en oncologie de souligner la fin d'une étape. La journaliste, animatrice et cheffe d’antenne a eu la générosité de partager ce moment avec nous sur sa page Facebook.
Elle a publié deux photos: la première la montre en train de recevoir son dernier traitement, et l'autre après avoir sonné la cloche.
Avec les images, Julie Drolet se livre sur cette grande étape et souhaite n'avoir jamais à retourner en traitements contre le cancer. Voici le message de la courageuse Québécoise:
«C'est mon dernier traitement en immunothérapie. Dernière fois que je viens dans ce local que je fréquente depuis un an. C'est donc la fin du volet traitement qui m'a occupée à temps plein.
J'espère ne plus jamais devoir y retourner.
C'est une nouvelle étape importante, une petite victoire. Je ne suis pas guérie, c'est trop tôt pour parler de rémission, mais je n'ai plus de cancer dans mon corps. Mon cœur est plus léger. Je regarde en avant, je recommence à me construire des projets d'avenir.
Ça n'a jamais été pénible de venir semaine après semaine dans ce local de traitement grâce à la bonne humeur et la délicatesse des infirmières qui prennent soin de nous. Merci à vous toutes! Merci pour les conseils, les rires, pour votre humanité. Merci à mon oncologue qui m'a proposé ce plan de traitement qui était très costaud, parfois difficile, qui m'a encouragée, poussée à aller jusqu'au bout même quand les effets secondaires étaient lourds et douloureux. On va se revoir, mais moins souvent. Et c'est très bien comme ça. Je sais que tous les patients qui vous auront comme médecin sont très chanceux et entre bonnes mains.
Encore une fois, j'ai pu faire "sonner la cloche", charmant rituel qui souligne la fin de chacune des étapes de traitement vers un retour à la santé.»
Le sourire de Julie Drolet parle pour elle! Nous lui envoyons toute notre énergie pour la suite des choses.
On vous invite fortement à suivre la journaliste sur Facebook. Julie Drolet nous offre sa revue de presse au quotidien, tout en partageant des parcelles de sa vie personnelle. Pour vous abonner, c'est par ici.
Julie Drolet était de passage au micro de Pénélope McQuade le mois dernier.
Dans une touchante entrevue, elle a abordé son possible retour à la télé après avoir survécu à deux cancers. Depuis qu’elle se prépare, elle se questionne davantage sur l’image qu’elle désire projeter à l’écran.
La journaliste s'est également confiée sur le moment difficile où elle a appris qu'elle avait un deuxième cancer.
