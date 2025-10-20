Julie Drolet confirme qu’elle prépare son retour à l’écran

Plus loin dans l’entrevue, elle se rappelle ce moment dans sa carrière où on lui avait imposé de modifier son image: «Ils ont un droit de regard sur ce qu’on porte, sur le maquillage, sur les cheveux, sur la couleur. J’ai déjà des patrons qui m’ont appelée en disant que mes cheveux étaient trop foncés et que je devais les faire pâlir un peu», explique la communicatrice.

Même si elle ressent un sentiment d’inclusion devant la réponse positive de son patron actuel, elle avoue ne pas avoir pris sa décision. S’il y a quelques semaines elle désirait se teindre les cheveux, aujourd’hui, elle se montre hésitante. Elle aimerait montrer qui nous sommes après avoir confronté la maladie.

