Julie Drolet donne de ses nouvelles après son opération

«Petite mise à jour:

L'opération est faite. Ça s'est très bien passé. Je me sens en forme ce matin.

Le pire est derrière moi, je crois.

Il reste encore des traitements à faire, mais ce ne sera plus aussi rude.

Je voulais vous remercier du fond du coeur pour vos messages, vos encouragements, vos bons souhaits et vos prières. J'ai mis tout cela dans mon bagage quand je suis allée à l'hôpital et je me suis sentie soutenue. Je suis privilégiée d'avoir reçu autant de bonnes pensées. Je vous remercie et je vous souhaite à vous aussi santé et sérénité.

Une fois cette aventure complétée, je vais peu à peu me reconstruire, refaire mes forces, retrouver mon endurance. Je vais m'y consacrer avec sérieux, comme tout ce que j'entreprends. Bien manger, bouger, entrainement, remise en forme complète. Du repos aussi. Garder un équilibre. Et savourer ce qui est bon et beau.

Mes cheveux vont se décider à repousser dans quelques semaines, une fois que tous les produits de chimio qui m'ont aidé à combattre le cancer auront évacué mon corps. Je vais donc peu à peu retrouver mes cils, mes sourcils, mon image ... Mon identité corporelle.

Je retiens de tout cela qu'on ne doit pas gaspiller le temps qu'on a. Développer un oeil qui voit la beauté autour de soi. Dans la nature, chez les gens, dans les petits gestes. Avoir un coeur qui sait l'apprécier et être reconnaissant. Et transmettre ensuite cette beauté. Profiter des occasions qui se présentent pour faire le bien dans la mesure de nos capacités. Parfois juste un sourire fait la différence, de l'écoute, un geste doux. Un petit mot. Comme vous l'avez fait avec moi.

Un merci plein de reconnaissance pour l'équipe médicale qui a pris soin de moi hier: Dr Francine Tremblay, la très compétente chirurgienne qui a retiré ma tumeur. Toute son équipe se trouve privilégiée de travailler avec elle. Et moi, comme patiente, je me trouve tout aussi privilégiée et chanceuse que ce soit elle qui m'ait opérée. J'étais en pleine confiance.

Merci aux infirmières, toutes si bienveillantes, souriantes, qui apportent réconfort et douceur.

Et un merci tout spécial à cette anesthésiste avec qui j'ai vécu un moment très spécial avant d'être opérée. Nous étions seules, et elle a pris le temps de discuter avec moi. Écouter mes peurs, mes peines, mes impressions sur les derniers mois. Je me suis sentie connectée à elle, comprise, et sa bienveillance m'a enveloppée. Je savais qu'avec elle, tout allait bien aller. Voici encore un exemple de médecin qui a fait plus que son excellent travail de manière professionnelle. Voici une personne de coeur qui a fait une grosse différence. Elle m'avait laissé un petit mot, tout court, sur mon pansement. Un petit mot que j'ai découvert après l'opération. Et ce petit mot disait tout.

Merci à vous madame. Je ne me rappelle plus de votre nom, mais je vais me rappeler toute ma vie de votre gentillesse.»