Dans un message touchant, Julie Drolet nous présente son grand Hercule

«Je voudrais juste... Vous dire merci. Merci pour vos mots, vous souhaits, vos témoignages, vos partages. Je lis chacun de vos messages. Je n'ai pas assez d'heures dans ma journée pour y répondre un à un. Mais sachez qu'ils me vont droit au coeur. Et que lorsqu'on me demande si je suis bien entourée, je pense à mes très proches, à mes enfants, mon chum, mes amis, mon Hercule... Mais je pense aussi à tous ces mots plein de gentillesse que vous me faites la grâce de m'écrire, tous ces encouragements, cette tendresse. Nous sommes, tous ensemble, une vraie belle communauté. Comme quoi, les réseaux sociaux, c'est aussi du très beau. À ceux qui m'ont entendu parler d'Hercule mais qui ne le connaissent pas: le voici, lors de notre marche après l'émission de Pénélope.»

Ils sont tellement beaux, tous les deux.

On vous invite à suivre Julie Drolet sur Facebook. Bien qu'elle soit absente du travail en raison de la maladie, elle se plonge chaque jour dans l'actualité et partage ses revues de presse. Pour la suivre, c'est par ici.