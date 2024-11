Joe Bocan et son fils unissent leurs talents pour Insoumise, son premier album en onze ans

«On était dans un tourbillon de création, mon fils et moi» raconte Joe en entrevue au Journal de Montréal. «Je voulais aller ailleurs, vers un son plus jeune. Et lui, il m’y a amenée. J’avais les yeux fermés, et il me guidait, parce que c’était ce que je voulais.» Cette dynamique mère-fils est palpable dans les premières chansons déjà disponibles, La bande et Pour faire lever les fleurs, où l’influence contemporaine de Samuel s’harmonise avec le côté théâtral de Joe Bocan.

Pour Joe, la musique est une invitation à l’émotion, où le texte prend souvent le rôle principal. «La musique me guide, mais c’est aussi la volonté du texte que je porte», explique-t-elle. Insoumise représente un message fort d’émancipation, un appel à se libérer des maux du monde, notamment pour la jeune génération. «Je pense que l’insoumission, elle se doit d’être, et particulièrement pour les femmes, qui vont peut-être être celles qui vont mener le changement» philosophe-t-elle.

Malgré l’accueil mitigé de son dernier album original La loupe en 2013, Joe reste positive et se concentre sur l’expérience de création elle-même. Pour elle, le succès ne se mesure pas en chiffres mais dans l’énergie créative qui l’habite.

«Ce n’est pas le succès qui m’intéresse, c’est tout le mouvement créatif que j’aime. Travailler avec des jeunes, et mon fils, c’était mon rêve!»