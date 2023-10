Joe Bocan et Caroline Néron étaient plus glams que jamais sur le tapis rouge

Ce week-end, nos stars Caroline Néron et Joe Bocan étaient invitées à la première édition des Rendez-vous de la drag au Palais des congrès de Montréal et ont foulé le tapis rouge avec tout le style et l'élégance qu'on leur connaît.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Les chanteuses adorées du Québec étaient vêtues d'habits colorés et extravagants qui leur allaient à ravir. Joe Bocan dans sa robe scintillante à plumes et Caroline Néron avec son gros manteau de poils vert ont donné le ton à la dernière soirée.

L'événement haut en couleurs et en paillettes avait pour porte-paroles les drag queens Michel Dorion et Rita Baga et a réuni plus d'une centaine d'artistes drags. Des grands noms de la scène drag comme Barbada et Mona De Grenoble étaient présents et nous en ont mis plein la vue avec leurs robes flamboyantes! Les deux jours de conférences, de spectacles et d'ateliers se sont terminés avec le Gala des drags 2023 pendant lequel plusieurs personnalités publiques comme Véronique Cloutier, Guillaume Pineault et Varda Étienne ont remis des prix.

On a déjà hâte à l'édition 2024!

