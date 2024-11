Jessica Lapointe de Barmaids est maman

«Dimanche dernier le 17 novembre à 17h36 est né l’amour de notre vie (😭😭😭 -> moi qui écrit ce texte en ce moment et moi depuis les derniers jours en fait 😅)… Bienvenue Abby, une petite fille en santé de 7,2 lbs ✨. Elle est si mini je passe les dernières journées à la contempler et la coller 🥹👶🏻. Je n’ai pas encore les mots pour décrire tout ce que j’ai vécu et ce qu’on vit présentement mais je vous partage quelques photos ici et je vous ferai mon récit d’accouchement très bientôt ❤️. Merci pour vos bons mots depuis le début de cette grossesse xxx

1- La rencontre après l’intensité 🥹😭

2- On s’apprêtait à vivre 4h de travail et de contractions intensément et mon chum m’a accompagné physiquement et mentalement pour chacune d’elle ❤️(drôle de coïncidence mon chiffre chanceux c’est 2 et on a prise la photo à 2:22 ✨. @mr.benjib je n’y serais pas arrivé sans toi ❤️

3- Brûlée mais comblée

4- Ma petite parfaite 🥹

5- Son papa déjà en mode shooting 😂❤️

6- Je n’avais pas le choix de prendre la photo classique @mr.benjib

7- Notre vie 24/7 dernièrement 🐮🫶🏻

8- Notre premier matching outfit», dévoile-t-elle.

De plus, Jessica n’a pas manqué de partager quelques moments tendres et rigolos, comme celui où Benjamin a déjà pris les devants avec un shooting photo de leur petite Abby, ou encore le premier ensemble assorti des parents et de leur bébé. L’amour et la complicité entre Jessica et son conjoint sont évidents et leur bonheur est palpable à travers chaque mot et chaque image.

Au passage, on peut également découvrir l'adorable binette d'Abby!