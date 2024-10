Maud Poulin a mis au monde son deuxième enfant

Dans une légende touchante, Maud a exprimé tout son bonheur:

«This is better than I could ever imagined & more than I could ever dream. L’amour inconditionnel se multiplie de manière complètement magique. 07/10/24 – l’arrivée de notre fils, Phoenix.»

On la sent visiblement comblée et pleine de gratitude en accueillant ce nouvel ajout à sa famille.

Phoenix est le deuxième enfant de Maud, qui est déjà maman d’un petit garçon nommé Atlas. La petite famille s’agrandit, et les photos respirent l’amour et la tendresse.

Les abonnés de Maud n’ont pas tardé à inonder les commentaires de messages de félicitations et de vœux de bonheur.