Alexandra Cyr est maman et partage d'adorables photos de bébé

En ce moment spécial, nous souhaitons tout le bonheur du monde à Alexandra, Guillaume et leur petite Simone. Que leur nouvelle vie de famille soit remplie de joie, de rires et de moments inoubliables. Félicitations aux nouveaux parents!

Au petit écran, on a pu apprécié le talent de la comédienne dans Toute la vie, Toute la Vérité, La Vie Parfaite, Il était une Fois dans le trouble et Yamaska. De 2013 à 2016, elle a campé avec brio le personnage de Florida dans L’Appart Du 5ème et a défendu le rôle de Romy dans Destinées. Elle a aussi fait partie de la distribution des émission Le chalet, Marche à l'ombre, District 31, Hôtel et Indéfendable.