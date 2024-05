Jessica Lapointe de Barmaids va être mère

«Si je me faisais un peu plus discrète ici depuis les dernières semaines c’est parce que ma vie tournait autour de la construction de notre maison mais aussi autour de la construction d’un petit être dans mon bedon 👶🏻! Nous ne serons pas seuls longtemps dans cette toute nouvelle maison 🏡, un petit humain se joindra à nous cet automne 🍂.



Merci la vie je ne pourrais être plus comblée 🙏🏻.



On vous dévoile le sexe bientôt… c’est quoi votre prédiction 👀?», confie-t-elle, visiblement comblée.

Au passage, on a pu découvrir des photos de l'échographie!

Quelle magnifique nouvelle! Félicitations aux futurs parents! Nous avons hâte de voir votre famille s'agrandir.