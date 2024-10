Jean-Philippe Perras se confie sur l'impact de L'empereur sur sa carrière

«Je n’avais jamais pensé à ça avant le milieu de la première saison ; l’opportunité de jouer ce rôle était vraiment plus grande et importante pour moi.»

Il avoue aussi que, dans les mois suivant la diffusion de l’empereur, le comédien a reçu des offres pour jouer d’autres personnages semblables à Christian, qu’il a refusés.

«Pis là, on a fait non ! Là, pour moi, c’est trop. On a donné, on a raconté ce qu’on avait à raconter et on l’a bien fait, je pense.»