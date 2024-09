Jean-Philippe Dion prend la pose avec Lara Fabian, voici pourquoi

Jean-Philippe Dion a partagé une superbe photo avec Lara Fabian et leur équipe sur Instagram aujourd'hui.

Il s'agit de collègues qui ont travaillé avec eux sur un tout nouveau projet télé. Sans donner trop de détails, Jean-Philippe Dion a dévoilé qu'il avait suivi Lara Fabian en Italie.

Les caméras ont suivi la chanteuse pendant deux semaines en Sicile, et le tournage vient de se terminer. On ne sait pas à quel moment on pourra voir cette émission, mais on a déjà hâte!

Voici la photo de Jean-Philippe Dion, Lara Fabian et leur équipe: