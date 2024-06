Voici ce que devient Jean-Luc Mongrain

L'automne dernier à Je viens vers toi, Marc Labrèche recevait un Jean-Luc Mongrain plutôt libre quant aux confidences. On en a appris des bonnes comme on dit!

C'est au cours d'une entrevue rythmée et très naturelle, que l'ancien animateur télé s'est confié sur le fait qu'il n'a jamais travaillé avec un télésouffleur mais qu'il avait un écran devant lui pour pouvoir se voir. La blague de narcissisme nous a bien fait rire!



Ensuite, toujours dans les confidences, le journaliste s'est exprimé sur le fait que selon lui, la société aurait perdu une échelle de valeur et manquerait de débats.

Une question a particulièrement retenu notre attention et c'est quand Marc Labrèche a demandé à Monsieur Mongrain s'il avait l'impression d'avoir eu la reconnaissance qu'il méritait de ses pairs. Après quelques blagues et une phrase célèbre de Jules César, il nous a fait comprendre que non.

Lire la suite.

Vous aimerez aussi: