Mélanie Maynard lance son nouveau projet télé entourée de ses collaborateurs

C’est dans une suite de stories publiées sur les comptes des vedettes qu’on adore qu’on a eu le plaisir de suivre ce tournage ponctué de blague, de rires et de musique! Réunis dans un chalet, plusieurs visages connus ont ponctué les extraits dévoilant toute la magie qui opère dans l’équipe!

Parmi les gens que vous serez heureux de découvrir ou de retrouver, on compte Patricia Paquin, Varda Étienne, Dave Morissette, Simon Boulerice et Mathieu Dufour pour ne nommer qu’eux. Et si on se fie à cette première journée de tournage, ils ont déjà l’air d’avoir du gros fun avec la nouvelle animatrice Mélanie Maynard!

Patricia Paquin a par ailleurs taquiné Mélanie Maynard entre deux prises, expliquant avec humour à ses abonnés que ce n’était pas toujours facile!