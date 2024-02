Mélanie Maynard annonce LA nouvelle que les fans attendaient!

«C'est officiel... ÇA REVIENT! 🥳☀️ Mélanie Maynard reprend les rênes de Sucré Salé dès le 20 mai, et on ne pourrait pas être plus heureux! 🙌

Rejoignez-nous pour une saison encore plus délicieuse et pleine de surprises! ✨»

Patrice Bélanger a passé le flambeau à Mélanie Maynard l'an dernier à Sucré Salé. L'animatrice, comédienne et improvisatrice a su gagner le cœur du public avec son énergie débordante, sa joie de vivre contagieuse et sa répartie légendaire.

On a bien hâte de la retrouver dans ce cadre festif et estival!

D'ici là, on peut voir Mélanie Maynard toutes les semaines aux côtés d'André Robitaille aux Enfants de la télé.