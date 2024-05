Voici ce que devient Louise Deschâtelets

Louise Deschâtelets était invitée de l'émission Tout peut arriver sur ICI Première, plus tôt cette année.

Au cours de cette entrevue sincère et touchante, l'actrice et animatrice a partagé des anecdotes de sa vie, révélant comment l'éducation rigoureuse que lui avait inculquée sa mère l'a profondément marquée et a influencé sa carrière dans le monde du divertissement québécois.

