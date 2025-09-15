Rare apparition pour Jason Roy Léveillée et son amoureuse!

Début du contenu principal.
Le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux, qui avait lieu ce dimanche à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à Montréal, a brillé de mille feux!
Vedettes, créateurs et personnalités du petit écran se sont donné rendez-vous pour célébrer le meilleur de la télévision québécoise!
Parmi les apparitions les plus remarquées, celle de Jason Roy Léveillée et sa conjointe Aryane a particulièrement retenu l’attention!
Ils sont mignons, n'est-ce pas?!
Le comédien de Dumas a profité de cette grande fête de la télévision pour s’afficher au bras de sa douce, offrant une rare image de leur vie de couple sous les projecteurs. Radieux et complices, les tourtereaux ont multiplié les sourires, visiblement heureux de partager ce moment glamour!
Si Aryane n’est pas issue du milieu artistique, elle n’en a pas moins un parcours impressionnant! Ancienne championne canadienne de patinage artistique, elle a su transformer sa passion en carrière en devenant coach dans cette discipline. Mais ses talents ne s’arrêtent pas là: elle pratique également le Reiki et la massothérapie, alliant bien-être physique et équilibre mental!
Ensemble depuis environ cinq ans, Jason et Aryane filent le parfait bonheur. Le couple a récemment franchi une étape marquante de leur histoire en accueillant leur premier enfant. Leur petit garçon, Tyler, a vu le jour en juin 2024, apportant une nouvelle dose de bonheur dans leur quotidien déjà bien rempli!
Vous aimerez aussi: