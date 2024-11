Dany Turcotte visite l’Espagne : voyez les images époustouflantes de son voyage

Un coup de coeur pour Barcelone

Sur les réseaux sociaux, l’ancien fou du roi a déposé ses découvertes, lui qui a d’ailleurs avoué avoir un coup de cœur, une nouvelle ville favorite dans le monde : Barcelone.

C’est effectivement dans ce joyau de la Catalogne qu’il a d’abord posé les pieds, tombant en amour avec l’endroit!

Et on comprend : la ville est chaleureuse, remplie d’histoire, foisonne d’activités culturelles, de cafés, de restos, d’architecture… et les gens y sont merveilleux. Bref, un incontournable.