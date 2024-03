Ricardo lance une pointe à Dany Turcotte et c’est hilarant

Outre les moments marquants, l'émission spéciale a également été l'occasion de rendre hommage à Thierry Ardisson, considéré comme le créateur de Tout le monde en parle. Sa présence a été saluée par tous comme un témoignage de l'importance de son œuvre dans le paysage médiatique québécois.

En plus des anecdotes et des moments drôles, l'émission a également touché des sujets plus sérieux. Des invités ont partagé des réflexions émouvantes, comme les larmes de Véronique Cloutier devant une invitée en fin de vie. Ces moments ont rappelé la diversité des émotions et des expériences vécues au fil des années par les invités de Tout le monde en parle.