Hubert Proulx partage une rare photo avec son frère

La vie de Steeven n’a pas été de tout repos. Hubert a partagé quelques moments marquants du parcours chaotique de son frère: «À 7 ans, il s'est fait frapper par une auto… À 32 ans, il a fait un AVC. Les médecins pensaient qu'il allait mourir. Steeven a été miraculé deux fois.»

Malgré ces épreuves, Steeven a su garder son humour et sa résilience. «Mon frère vit maintenant en situation de handicap, mais il est heureux et c'est ce qui est le plus important», a souligné Hubert avec affection.

Hubert a également mentionné le spectacle qu’il partage avec son fils, intitulé #onslâchepas, où ils évoquent l’histoire de leur famille haute en couleurs, incluant bien sûr le parcours unique de Steeven. Il a d’ailleurs révélé que c’est Steeven qui est à l’origine du titre du spectacle, un clin d’œil à sa manière de toujours rebondir, malgré les tempêtes qu’il a traversées.