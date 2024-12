Hubert Proulx raconte comment il a rencontré son amoureuse

C’est au cours d’un voyage à Ottawa avec son fils qu’Hubert a fait ses premiers pas auprès de sa douce.

C’était en pleine pandémie, et il était impossible de voyager. Le comédien a donc décidé de s’y rendre seul avec son fils, Viktor. Il explique qu’il a choisi une chambre d’hôtel avec piscine, et, tandis que Viktor profitait de la baignade, Hubert a commencé à boire des rhum and coke.

Après avoir couché son fils, il confie : « Je le regarde dormir, et je suis tout ému et je me dis : “Qui qui serait hot dans ma vie ? Quelqu'un qui s'intéresse à la culture, mais qui est militante, comme moi. C'est Ruba Ghazal"»