Grand Prix: Voyez les stars ultra glamour sur le tapis rouge du Ritz-Carlton!

Les vedettes s'étaient mises sur leur 36 pour assister au prestigieux événement! Malgré la pluie et la grisaille, les stars étaient présentes pour festoyer lors du week-end de la Formule 1.

Sur place, on a pu croiser plusieurs têtes connues telles: Stevens Dorcelus et Ines Lalouad, Sébastien Benoît, Hélène Boudreau, Lou-Pascal Tremblay et Marina Bastarache, Catherine Peach, Alexandre Despatie, Marc-Antoine Dequoy, Maxime Dufour-Lapointe et Justine Dufour-Lapointe, Cary Tauben, Vincent Beauregard et Noémie Marleau, Lolitta Dandoy, Julie-Anne Ho, Jessika Dénommée, Olivier Dion et Emy-Jade Greaves, Giacomo Gianniotti et plusieurs autres.

Retour en images sur cette soirée festive!